Eine bunte, laute Reise durch die Welt der Liebe

Wild und chaotisch

Der Beginn des Stückes scheint nun endgültig geschafft zu sein, doch die Suche geht weiter und es bleibt wild und chaotisch. Denn nun beginnt eine Reise in die tiefen Gefühlswelten der einzelnen Charaktere. In ihre Erfahrungen und Träume im Bezug auf die Liebe. Und in ihre letzten Wünsche, denn sie erzählen ihre Geschichten im Rahmen des Spiels „Russisches Roulette“, in dem der Tod in jedem Moment mitspielt.

Vielleicht ist er es, der so gegensätzlich zur Liebe ist und sie den DarstellerInnen in ihren Rollen trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb auf so starke Weise bewusst macht.

Nacheinander sprechen sie über ihre intimsten Gedanken und Erlebnisse.

Immer wieder wird einem durch ihre Erzählungen bewusst, dass die Liebe, die die größten Sehnsüchte und Hoffnungen weckt, einen gleichzeitig so verletzlich macht und oft auch mit dem tiefen Gefühl von Schmerz und Einsamkeit verbunden ist.