Ein weiter Weg bis zur Freiheit – auch im eigenen Kopf

Weg zur Befreiung

Die elf sollen, müssen nach Plan funktionieren. Nach anfänglichem Unmut unterwerfen sie sich mehr oder minder freiwillig diesem Regime, einige tun sich gar schleimerisch hervor, um die anderen zur Disziplin zu mahnen. Das Aufseher_innen-Duo verlässt sogar den Raum, einen Spielplan hinterlassend, den nun zwei der „Insaß_innen“ – ausgestattet mit Pistolen umsetzen wollen. Irgendwann endet der Plan. Doch statt nun einfach gemeinsam einen Ausbruchplan zu schmieden, wechselt einfach die Herrschaft, in dem die einen ihre Waffen verlieren und sich andere ihrer bemächtigen. Unterdrückung im Gefängnis, in der Diktatur, in der Zwangsherrschaft statt gemeinsamen Auf- und Widerstands. Es dauert ziemlich lang, bis sie alle in ihren Köpfen so weit sind, dass sie miteinander in Richtung Freiheit aufbrechen.

Im Laufe des Stücks erzählen die einzelnen Protagonist_innen Geschichten, die mit eigenen Erfahrungen gewürzt sind – aus Ländern und Situationen, in denen sie tatsächlich ziemlich unfrei waren, weshalb sie flüchten mussten – und nun in Österreich leben. Und hoffentlich bleiben dürfen. Im Prozess der Erarbeitung dieser Theaterperformance (im Rahmen des Projektes „zusammen:wachsen - Kunst und Integration“ von Menschen mit Fluchterfahrung sowie in Österreich geborenen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund) wurde aus der Gruppe auch en emotional stark verbundenes Ensemble. Das strahlt die Produktion auch aus.