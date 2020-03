Ein Virus, das geistig abgewehrt werden kann

„Spielt ihr überhaupt?“ – die PR-Leute des OFF-Theaters bzw. von „das.bernhard.ensemble“ mussten diese Frage am Nachmittag telefonisch bzw. per eMail vielfach beantworten. „Ja, wir haben unter 100 Plätze“ – also fand die Premiere statt – und natürlich auch die weiteren Abende (siehe Infos unten). Und dennoch drehte sich vieles in der Performance um ein Virus. Ja, auch das derzeit alles Dominierende. Aber eigentlich um ein ganz anderes.

So, vielleicht genug der Ver- und auf zu einer Art Ent-Wirrung. Die Theatergruppe „das.bernhard.ensmeble“ produzierte in Zusammenarbeit mit dem OFF.Theater in der Wiener Kirchengasse „The.Heldenplatz.Thing“. Mash-Up nennt die Gruppe (Regie/Konzept: Ernst Kurt Weigel) die Vermischung von Inputs aus Theaterstücken mit Filmen. Ja, genau, hier kommen sie wie der Titel nahelegt einerseits von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ – und „The Thing“, einem Science-Fiction-Horrorfilm von John Carpenter.