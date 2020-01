Ein Superheld tanzt (nicht nur) im Kleid

Ein Bub, der gerne Kleider mag. Darum dreht sich „Jo im roten Kleid“ – derzeit als Gastspiel des Grazer Mezzanin-Theaters im Dschungel Wien. Das Stück baut auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Jens Thiele (Peter Hammer Verlag) auf, das vor rund 15 Jahren erscheinen ist. Und vor allem dessen Bilder leg(t)en die Umsetzung als Stück, in dem viel getanzt wird, nahe. Jo liebt es, Kleider anzuziehen, besonders eben ein rotes. Damit taucht er in viele Fantasiewelten ab, in denen es viele Kämpfe gibt, weil er so manche Gegner vermutet, die das gar nicht schätzen, sich über ihn lustig machen usw.