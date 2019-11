Ein Schnurrbart auf Reisen und Holige mit Bollywood

Die erste beginnt gleich mit einer Abfahrt – eines Zuges. Und der Aufzählung fast unzähliger Verhaltensregeln für die Zugfahrt. Die beiden Künstlerinnen, eine mit Schnurrbart, der immer wieder verloren geht, wenn sie in ihr Buch schaut – und mitunter bei der anderen auf der Oberlippe wieder auftaucht – sitzen auf Hockern und rütteln ihren Körper die ganze Zeit durch wie in einem alten Zug. Alt wirkt auch das Ambiente. In einem hölzernen Rahmen drehen sie eine fast endlose Kulisse, so dass unterschiedlichste Landschaften vorbeiziehen. Irgendwann fliegt auch ein Schnurrbart durch die Gegend. Ach ja, gegen Ende der ersten halben Stunde taucht dann schon auch noch ein Pferd auf.