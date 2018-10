Die Jüngsten programmierten, Ältere forschten, drehten ...

Dystopien

Was Älteren einst als arge horror-Gesellschaft in Orwells „1984“ vorgekommen ist, hat mit unterschiedlichsten Überwachungsmaßnahmen, denen sich viele ganz freiwillig unterwerfen, längst Einzug in der Realität gehalten. Mit Medien und Dystopien setzten sich die Jugendlichen der 6c des Hernalser Gymnasiums Geblergasse einen Monat lang intensiv auseinander. Der Bogen der Arbeiten spannte sich von Werbung, sozialen Netzwerken über bewusste Manipulation, Bundestrojaner bis hin zum chinesischen sogenannten Social Credit System, einem ausgetüftelten Online-Vernaderungs- und Spitzel-System, das eingeführt werden soll. Die Formen, mit denen die Jugendlichen, die zu den verschiedenen Themen einzeln und/oder in Gruppen gearbeitet hatten, Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten darstellten reichte von Referaten, Texten bis zu Filmen.