Die Angst fürchtet sich vor mutigen Kindern

Es ist finster bis stockdunkel, ziemlich leise. Und dann plötzlich knarzen, tapsen, brummen, da ein Knall oder dort ein Seufzen, Stöhnen, vielleicht sogar Brüllen oder ein ganz undefinierbares Geräusch…

Ob dunkler Keller oder finstere Nacht – das kann schon Angst machen. Auch Tonka geht das so. Da hilft zunächst gutes Zureden der Eltern, die als Schattenköpfe auftauchen, noch nicht viel. Monster tauchen auf, eines erinnert an Insekten, ein anderes vielleicht an einen riesigen Käfer, ein drittes an eine überdimensionale Spinne und deren Chefin an eine Art Hexe. Jedenfalls erzeugen sie alle drei eher dumpfe, kratzende Klänge und Geräusche (Spielerinnen, vor allem Musikerinnen: Miha Bezeljak, Michael Pöllmann und Elena Volpi)