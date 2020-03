Der Versuch, stille Schreie hörbar zu machen

Vor der Kulisse von großen Stoffteilen, die an Berggipfel ebenso erinnern wie an eine Zeltlandschaft spielen drei Schauspielerinnen und eine Pianistin über weite Strecken eine heftige Geschichte in ruhigen, leisen Tönen – sowohl die gesprochenen als auch die musizierten. Die Grundgeschichte kann durchaus vorweggenommen werden, weil sie schon im Ankündigungstext nur leicht verklausuliert und in der Inszenierung schon bald zu erahnen ist: Die junge Musikerin Chrisi (Jona Moro) wird von ihrem Vater gefördert, vergöttert. Er bevorzugt sie extrem gegenüber ihrer Schwester Lillie (Saskia Norman), was diese sehr verletzt.

Aber der liebende, kumpelhafte Vater hat Chrisi noch viel heftiger verletzt. In seiner „Liebe“ wurde er mehr als übergriffig, hat sie miss … - mehr wird nie direkt ausgesprochen aber klar mehrfach angedeutet. Das wird der jungen Musikerin aber erst spät wirklich bewusst, vor allem als sich eine Beziehung zu Anna anbahnt.