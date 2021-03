Bilderbuch: Alles braucht seine Zeit

Die Wellen des Flusses treiben ein Boot in die Stadt, auf dem das Mädchen Paulette und der Kater Minosch wohnen. Während Paulette sich mit Tätigkeiten wie Singen, Malen oder Nähen die Zeit vertreibt, wartet Minosch tagtäglich gelassen vor einem Mausloch. Für die BewohnerInnen der Stadt ist Zeit ein rares Gut – sie hasten, hupen, rasen und drängeln durch die Straßen.

Als Paulette fünf Knospen an ihrer Pflanze Mimosa entdeckt, wird sie von einer intensiven Vorfreude auf die Blüten gepackt, die rasch in Ungeduld umschlägt. Die Leute rundum rufen ihr Ratschläge zu, die Pflanze brauche mehr „Erde!“, „Sonne!“, „Wasser!“, um das Blühen zu beschleunigen. Und so schwappt die Hektik der Stadt auf die Stimmung im Boot über. Minosch versucht das Mädchen in seinem verbissenen Eifer immer wieder zurückzuhalten. „Wer blühen soll, braucht Pflege und Zeit. Und wer Blüten sehen will, muss geduldig sein.“ Paulette nimmt sich die Worte des Katers schließlich zu Herzen – und als die Pflanze am Ende tatsächlich blüht, hat dies auch eine besondere Wirkung auf die gesamte Stadt …

Die Autorin Kerstin Hau erzählt eine sensible und feinfühlige Geschichte über die Kunst des Wartens, die von den vorwiegend in Pastelltönen gehaltenen Illustrationen der Künstlerin Raffaela Schöbitz stimmungsvoll ergänzt wird. So finden sich in den Bildern viele Details, die im Text nicht vorkommen (wie etwa Hinweise auf eine reale Stadt oder gar eine Nebengeschichte rund um drei Mäuse). Daher lohnt es sich, auf jeder Seite genauer hinzusehen! Und auch die Covergestaltung lädt bereits ein, sich durch die fühlbaren Strukturen der Wellen mit allen Sinnen auf dieses Lesevergnügen einzulassen.

Ein Bilderbuch, das dazu anregt, zwischendurch auch einmal inne zu halten!

