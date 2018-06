Bemühter Versuch, ein Märchen neu zu erzählen

Beim Eingang zum einstigen elektropathologischen Museum im Ottakringer Sandleitenhof steht versteckt eine Frau, die Schauspielerin und Künstlerin Elisabeth Bakambamba Tambwe in Super(wo)man-Kostüm samt Kopfmaske. Ein bisschen verschreckt reagieren die Kinder, die an diesem Samstagnachmittag zur Premiere bei der Veranstaltungsreihe SOHO in Ottakring gekommen sind. Die Besucher_innen werden auf eine Reise „nicht mit dem Flugzeug, Boot ..., sondern zu einem Spaziergang“ eingeladen. Der startet im Stehen. Auf den Stiegen beginnt eine „Schutzfee“, die Künstlerin Camille Chanel, die Geschichte „Asche“ vorzulesen, „die wahre Geschichte von Aschenputtel“, einem der Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm.

Und die geht so: Ein Mann lebt in einer reichen Villa, seine Frau ist vor Jahren gestorben, hat ihm aber eine gemeinsame Tochter hinterlassen. Für sie engagiert er eine Hauslehrerin. Die ist schlau, lieb und obendrein schön. Die Tochter verkuppelt den Vater mit ihr. Gemeinsam ziehen die drei in den Norden, woher die Lehrerin gekommen war.