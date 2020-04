Ruck-zuck wird aus einem Klopapier-Karton ein Osterhase

Klopapier war ja in den vergangenen Wochen der mediale Renner. „ Hamsterkäufe“ wurde zum geflügelten Wort und … aber das scheint vorbei zu sein. Jede und jeder hat jetzt hoffentlich genug davon zu Hause. Und wenn eine Rolle leer ist – dann kann der Karton in der Mitte so alles Mögliche werden – für eine Giraffe eignet sie sich als langer Hals. Aber so eine Klopapier-Rolle, viel mehr der härtere „Kern“, kann sich auch in einen Osterhasen oder einer Osterhäsin verwandeln.

Das ist mit wenigen und noch dazu einfachen Handgriffen möglich. Wie’s geht – das ist eine der Bastelanleitungen der Wiener Kinderfreunde. Regelmäßig posten sie auf Facebook den einen oder anderen Tipp. Manchmal greifen sie auch auf frei verfügbare YouTube-Videos zurück, beispielsweise für einen „Zaubersand“ (4 Becher Mehl und ½ Becher Öl – siehe Video-Link unten) von ausprobiert.at