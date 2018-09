Aufblasbares Euter, schwebende Eier, Spiele zu dritt

2 : 1

Nach geschätzten zehn Minuten des Solotanzes und -spiels flattert eine Mittänzerin ( Wiktoria Czakon) auf die Bühne, die ein Ei langsam aus Mund lässt – das ihr der erste Tänzer wegnimmt. Was sind schon all die eigenen zuvor gesammelten Eier gegen jenes des anderen Kindes?! Erwachsene mögen darin vielleicht den Raub eines eben geborenen Kindes durch den Vater sehen – die Rolle wurde nur in einer früheren Inszenierung von einer Frau getanzt.

Später lässt sie ein Ei über dem Tisch im Hintergrund in der Luft schweben. Eine dritte Tänzerin ( Tessa Wouters) taucht am Stock - als alte Bäuerin (?) – auf, bleibt aber nicht in dieser Rolle. Die drei kommen ins Spiel, mal das, mal jenes, mal die zu zweit, dann wieder ein anderes Duo. Immer wieder wird eine/r ausgeschlossen. Außenseitertum, Mobbing, Eifersucht in einer bewegten, spielerischen Art spürbar auf der Bühne zu erleben.

Das Problem eines Trios mit Tendenz zu immer wieder wechselnden Koalitionen – das kennen nicht nur Kinder. Möglicherweise tut es nur einem Tisch gut, drei Beine zu haben, die ihn definitiv stabiler machen als vier – drei können ihn nicht wackeln lassen (!).

Die Kuh? Die einen warten vielleicht sehnsüchtig auf sie, andere haben die titelgebende Figur möglicherweise schon vergessen. Doch sie und auch schon zuvor ein Stier tauchen auf – aus wenigen Rohren und Eckverbindungen ebenso zusammengebaut (das Teil mit Kuhmuster darauf hätte es gar nicht gebraucht) wie ein Fahrrad, ein Lenkrad und noch so manch anderes. Genial, wie eine Luftpumpe phasenweise zum Saxophon mutiert – und dann über das Rohrgestänge einen Gummihandschuh zum Euter aufbläst. Irgendwann lassen die Tänzer_innen diese Kuh auch kurz schweben.

Es folgt noch im Schnelldurchlauf eine Andeutung des Jahres-/Lebens-Kreislaufs mit fliegendem Herbstlaub und schwebenden Federn, die auch fallende Schneeflocken sein können.

In die spielerisch-tänzerischen Szenen mischen sich mehrmals auch Phasen mit zeitgenössischem Tanz. Kinder haben ein Recht auf Kunst – wie es auch in der UNO- Kinderrechtskonvention verankert ist. Das ist der Gruppe aus dem niederländischen Breda wichtig, weshalb sie auch viele Workshops mit Kindern rund um ihre Aufführungen durchführen. Und aus eigenem Spiel entwickeln sie – wie sie im abendlichen Gespräch, das Bestandteil des Festivals ist – ihre Szenen und Figuren, die sie gemeinsam mit Choreograf Jack Timmermans dann zu Stücken komponieren (Bühne: Bert Vogels, Musik: Timothy van der Holst, Kostüme: Joost van Wijmen, Lichtdesign: Rosa Steenvoorden).