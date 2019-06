Auf der Suche nach (grenzenloser) Freiheit

Schön langsam „erwachen“ die sechs tanzenden Schauspielerinnen oder schauspielernde Tänzerinnen. Von oben lässt die Bühnentechnik ein Goldfischglas herunter, in das die Meeresfrau in Delfinart mit ihren Händen hineinspringt, Wasser verspritzt, das Glas danach greift und die nächste Stunde nie mehr auslässt. Ihr folgend geht’s hinaus ins Freie. Raus aus der Enge, aus der Begrenztheit - auf eine Rundreise durch einen Teil des MuseumsQuartiers und kurzzeitig sogar aus dessen burgartigen Mauern. Auf der Suche nach Freiheit, nach Überwindung der Begrenzung. Aus unartikulierten Lauten, Walgesängen und Hitmusik wird phasenweise auch Sprache. An einer Stelle werden es auch mehrere Sprachen, wenngleich bei der Premiere „alle Sprachen dieser Welt“ in einer „revolutionären Szene“ sich auf einige wenige zentraleuropäische beschränkten. (Das solle, so wurde im Gespräch mit dem Kinder-KURIER danach, verändert, erweitert werden!)