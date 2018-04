Auf der Suche nach der Freiheit - und sich selbst

Die Story

Der Titel des Buches und Stücks hat nichts mit rauchen zu tun, was vielleicht vermutet werden könnte, weil „tschicken“ oft auch was mit Heranwachsen, Verbotenes ausprobieren usw. zu tun hat. Er ist lediglich die Kurzform des Hauptprotagonisten Andrej Tschichatschow, eines „Russen-Deutschen“ aus einer sozial benachteiligten Familie, der neu in die Klasse kommt und vom Lehrer „nett“ herablassend vorgestellt wird, nicht zuletzt indem er dessen Namen nie auch nur annähernd richtig aussprechen will. Er muss sich neben den ebenfalls 14-jährigen Maik Klingenberg aus „gutem“ Haus setzen. Der wiederum ist sozusagen wohlstandverwahrlost: Mutter Alkoholikerin, Vater nie da und ein autoritärer Hund – ähnlich dem Lehrer.

Ferien. „ Tschick“ taucht bei Maik auf und überredet ihn, mit ihm in einem „geliehenen“ Auto ins Blitzblaue, in die „Walachei“ (die ein wenig an Janoschs „Panama“ erinnert) zu fahren, Abenteuer zu erleben, auf der Suche nach Freiheit – und sich selbst. Freundschaft zwischen den beiden entsteht, zaghaft, aber doch gewinnen beide – offenbar erstmals – Vertrauen zu einem anderen Menschen. Und sie treffen obendrein auf einer Müllhalde auf die sehr selbstbewusste, goscherte, patente Isa Schmidt, wo bei Maik sogar mehr mitschwingt als Vertrauen.