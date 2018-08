Auf dem Weg zum „heißen Labyrinth“

Interviews

Juli war schon drei Mal bei dieser Ferienspielaktion von ScienceCenter-Netzwerk und Kapsch. Im Vorjahr hatte sie „einen Rock mit einem Schmetterling verziert, der leuchten konnte. Geleuchtet haben LED-Lämpchen, die ich mit einem leitenden Faden verbunden an den Rock genäht habe. Die Technik hab ich dann in einer Rocktasche versteckt.“ Das heiße Labyrinth „war auch ganz cool, aber ich finde, die Zeit war zu kurz.“

Sie will, so vertraut sie dem Kinder-KURIER an, „eher was Technisches lernen, was genau, da hab ich noch keine Ahnung, auch ob es etwas mit Elektronik sein soll, weiß ich noch nicht, aber jedenfalls einen eher technischen Beruf“.

Der ebenfalls 13-jährige Samuel weiß ziemlich genau, dass „ich nach dem 4. Gymnasium in eine HTL gehen will, um programmieren zu lernen“. Zu Hause bastelt und baut er schon gerne, „aber nur manchmal etwas mit Elektronik. Zum Zeitvertreib bau ich was aus Karton, das aber nicht gerade eine Funktion hat, sondern eher so Ausstellungsstücke.

Lehre nach der Matura

Sein Namensvetter, der Lehrling, kam erst nach der Matura auf dieses Berufsfeld. „Mit 15 war das noch keine Option, da hatte ich keine Ahnung, erst so im Laufe der Zeit gegen Ende der Oberstufe hat sich herauskristallisiert, dass ich etwas mit Mathe, Physik und in der Richtung machen möchte. Erst nach der Matura kam das dann mit IT und Programmieren. Zuerst hab ich zu studieren begonnen, wollte dann aber eher auch was Praktisches machen, hab mich für die Lehre hier entschieden und studieren noch berufsbegleitend. Ich fühl mich jetzt sehr wohl. Ich kann das Theoretische probieren, weil ich sehen möchte, was ich lerne.“

Die Mitbetreuung beim Ferienspiel „ist wieder was völlig Neues, eine sehr gute Erfahrung. Es ist eine komplett andere Herangehensweise, das Wissen Kindern zu erklären. Aber dadurch ergeben sich komplett neue Blickwinkel, die auch wieder in den Berufsalltag einfließen.“