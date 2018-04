Traum-Tagebücher: Arzt oder Feuerwehrmann, Lehrerin und Journalist

Hintergrund

Genau wie der von Millionen anderer Flüchtlinge war auch der Weg von Familie Alzahabi nach Europa voller Gefahren. Übrigens: Mehr als die die Hälfte aller Flüchtlinge 2016 waren Kinder. „Von unserer Reise erinnere ich mich am besten an das Schlauchboot“, erzählt Amr. „Die Überfahrt hat fünf Stunden gedauert. Der Motor ist ein paar Mal ausgegangen. Es war Mitternacht. Wir haben alle unsere Telefone zum Navigieren benutzt. Wir sind von der Türkei aus nach Griechenland gefahren. Ich erinnere mich hauptsächlich an das viele Gehen. Ich erinnere mich an den Schlamm, die Kälte und den ständigen Regen. Ich habe nicht viel gegessen. Als wir endlich in Österreich ankamen, war ich so glücklich, dass das stundenlange Gehen endlich ein Ende hatte.“

Jetzt, in Österreich, geht Amr zur Schule und hat viele neue Freunde gefunden. „An meinem ersten Schultag hier war ich sehr nervös. Die Kinder in meiner Klasse haben mir viele Fragen zu Syrien und dem Krieg gestellt. Es hat mir nichts ausgemacht, meinen Klassenkameraden von meinem Leben in Syrien zu erzählen. Ich habe ihnen von Aleppo erzählt, vom Krieg und von Falafel – weil Falafel in Syrien wirklich gut ist. Ich habe schon viele Freunde hier, aber manchmal vermisse ich meine Freunde in Syrien.“

Die vier Autor_innen der Dream Diaries reisten in 16 Tagen mehr als 7.000 Kilometer durch Europa, um die Träume von Kindern wie Ayham, Naya und Amr einzufangen. „Wenn Kinder aus ihren Heimatländern fliehen müssen, lassen sie alles zurück, außer ihren Hoffnungen und Träumen“, sagt Debra Barraud, deren Humans of Amsterdam-Fotoprojekt knapp 500.000 Follower hat. „Das Projekt hat uns gezeigt, welche Kraft in diesen Kindern steckt. Mit der richtigen Unterstützung können sie alles erreichen.“

Das Projekt will aber nicht nur die Träume und Hoffnungen von einem Dutzend Kindern und Jugendlichen in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Österreich und Deutschland zeigen. UNHCR möchte auch, dass möglichst viele die die Fotos und Videos anschauen, die #WithRefugees-Petition unterzeichnen. Diese fordert Entscheidungsträger_innen dazu auf, Flüchtlingen Sicherheit, Bildung und Chancen zu ermöglichen – um ihre Träume wahr werden zu lassen.

