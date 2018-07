Analoge You-Tube-Friedens-Performance

Im Hintergrund händisch gemalt ein YouTube-Logo, darunter der schräge Schriftzug „Monkey business“, der sich im Lauf der Show nicht erschließt, aber vermuten lässt, zumindest mit einem der witzigen Acts etwas zu tun zu haben. Die Beiträge der Abschlussperformance des bereits 16. Peace-Camps sind in diesem Jahr besonders von Witz, Ironie und vor allem Lebensfreude getragen. Dazwischen kommen in wenigen Szenen und vor allem Statements – einzeln oder in kleineren Gruppen – die im Hinter- und auch im Vordergrund stehenden ernsten Anliegen dieser Abschluss-Performance zum Ausdruck: Egal welche Hautfarbe, Religion, nationale oder sonstige Herkunft, egal ob in einem Land geboren oder erst später dort hingezogen, wurscht ob Schokoliebhaber_innen, hetero- oder homosexuell – alle sind Menschen, alle haben das Recht in Frieden zu leben.

Selber praktiziert

Letzteres haben die 33 Jugendlichen aus Israel – jüdische und arabische -, aus Ungarn und Österreich – hier aus unterschiedlichen Herkunftskulturen – zehn Tage selbst vorbildlich praktiziert – wobei so manche von ihnen trotz der von vornherein positiven Grundhaltung überrascht wurden und Vorurteile über Bord warfen. In Workshops und in der Großgruppe haben sie inhaltlich gearbeitet, diskutiert – und auch Beiträge für die abschließende Show erarbeitet. Die zeigten sie zwei Mal – einmal in Lackenhof (NÖ) wo sie fast die gesamte Zeit verbrachten und an ihrem letzten gemeinsamen Abend im Dschungel Wien.