Am besten, möglichst früh Mehrsprachigkeit fördern

Tirol - Istanbul - Tirol/ Wien/ St. Pölten

In Tirol geboren, mit zwei Jahren mit der Mutter und den Geschwistern zuerst in das großelterliche Dorf und mit neun Jahren nach Istanbul übersiedelt, wo sie maturierte, zog Nuray Gönül-Özel dnach nach Innsbruck, wo sie zuerst Deutsch als Fremdsprache und Pädagogik zu studieren begann und schließlich in Wien den universitären Lehrgang Muttersprachlicher Unterricht absolvierte.

Beim muttersprachlichen Unterricht „muss ich viel mit den Kindern üben, sie müssen oft sehr grundlegende Dinge aus Türkisch lernen. Ihre Familien sind als Gastarbeiter gekommen und können nur die Sprache vom Dorf. Am besten geht es, wenn wir zweisprachig arbeiten, so haben wir das Buch „Die 3 Schmetterlinge“ zuerst auf Deutsch gelesen, dann erst auf Türkisch und dabei das Rollenspiel gemacht. Dadurch ist es so gut geworden.“