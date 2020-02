Allen Unterdrückungen zum Trotz: „Wir dürfen alles wollen“

129 Jahre alt und doch - nicht in allen Details, aber im Kern -, so frisch – tragischerweise. Aus der Geschichte wenig bis nichts gelernt. Das ist Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“, das auch den Untertitel „Eine Kindertragödie“ trägt. Kein Wunder, dass dieses Stück über erwachende Gefühle und Bedürfnisse in der Pubertät, die vom herrschenden System bzw. erwachsenen Individuen unterdrückt werden, immer und immer wieder auf den Spieleplänen von (Jugend-)Theatern stehen. Im großen Haus des Theaters der Jugend inszeniert der Direktor himself das Stück (ab 26. März).