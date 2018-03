Abenteuerliche Suche nach der Herkunft

Zeichentrick, Puppentheater

Die Geschichte wurde später als Zeichentrickserie verfilmt, von der bekannten Augsburger Puppenkiste zu einem Figurentheaterstück verarbeitet – und in den vergangenen Jahren erstmals real verfilmt mit Schauspielerinnen und Schauspielern, allerdings auch mit so manchen echten und vor allem vielen nachträglichen „Tricks“ an Computern. Zu den echten zählte die Verlegung von Schienen und Platten unter dem Dünen-Sand. Für Zweiteres waren zeitweise sogar bis zu 500 Computer-Künstler_innen am Werk. Für die enge Schlucht wurde beispielsweise die zweite Felswand komplett mit Computern gezeichnet.

Von Fuchur zu Nepomuk

Eine andere, lange zurückliegende Ende-Verfilmung, brauchte den Regisseur des nunmehrigen Films, Dennis Gansel, überhaupt auf die Idee, auch – teilweise - in Deutschland zu drehen. Laut Presseheft zu „Jim Knopf“ ist er durch Fernsehberichte über die Verfilmung der „Unendlichen Geschichte“ in den Bavaria-Filmstudios erst draufgekommen, dass so was möglich ist, bettelte seine Eltern an, die Studios zu besuchen, wo er auf dem Glücksdrachen Fuchur reiten durfte. Bei Touren durch die Studios am Rande von München kann nun die Lok mit Segeln aber auch die Höhle des Halbdrachen Nepomuk besucht werden. Viele Szenen wurden aber auch in Südafrika gefilmt.