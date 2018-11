100 Jahre Schlaf – Strafe oder Wohltat

Rund um und zwischen zwei große dreieckige Plüschteppiche als Sitzfläche für das Publikum ein graugesprenkelter Teppichboden (Raum: Nora Schedl). Am Ende des schrägen Mittelgangs nimmt die Erzählerin auf einem Stuhl Platz und liest die Erzählerin Sonja Kreibich das Märchen „Dornröschen“ vor – „in ursprünglicher Gestalt nach der Oelenberger Handschrift von 1810“. Der Kern der Story ist derselbe wie die meist bekannteren, neueren Versionen: Die nicht zum großen Fest eingeladene 13. Fee rächt sich, indem die Prinzessin sich, neugierig den Turn durchforstend, an der Spindel in der kleinen Kammer sticht. Die anderen zwölf Feen verhindern den Tod indem sie ihn in einen 100-jährigen Schlaf abmildern. Nur die Vorgeschichte ist eine neue/andere. Die Prinzessin badet im Fluss und ein Krebs spricht sie an...