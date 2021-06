Das Woracziczky in Krems: Ein WIR-Gefühl zum langen Verweilen

Café, Marktplatz, Kitchen-Boutique, Greisslerei - all das ist das kleine, feine Woracziczky in der Kremser Altstadt direkt bei der Kirche. Nikolaus und Andrea haben in dem kleinen Lokal eine Wohlfühl-Oase geschaffen, an dem jeder zusammenkommen kann, dem Genuss und Zeit Lebensqualität bedeuten.

Guten Geschmack beweisen die beiden nicht nur bei der Selektion der Home-Accessoires. Der Café schmeckt wie in Italien, das Essen wie daheim. Aus der saisonalen Küche duftet es oftmals nach frischen Kräutern oder Zimt und Zucker. Inspirationen holen sich die Gastgeber von ihren Reisen, bei denen sie das Typische der Regionen mit in ihr kleines Lokal nehmen.