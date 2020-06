Wie bei Oma und Opa: Sonntags im bezaubernden Sperling

Der Schönbrunner Schlosspark mag größer sein, der Belvederegarten prachtvoller, aber im Augarten nehmen die Wiener Kurzurlaub vom Alltag. Auszeit in der Stadt, um im Rasen zu picknicken, mit Freunden Pėtanque zu spielen, entspannte Runden zu joggen oder eben sich im erst kürzlich eröffneten Sperling kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Exklusiv für "Nur in Wien"-Abonnenten ladet der KURIER in die wohl bezauberndste Eröffnung des Jahres 2020: Das Sperling sieht aus wie eine Wohnung der Großeltern gemixt mit ein paar stylischen Möbeln der Enkel. Und so bunt ist auch der Gästemix.