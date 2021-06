Bodenständig, frisch jugendlich. So schmeckt´s in der Wachauerstube

In der Wachauerstube wird aufgetischt wie in den großen Metropolen. Will man das am Land? Wenn man den Mix versteht, sehr wohl. Und einer tut das ausgesprochen gut.

In London, Wien oder auch Niederösterreich lernte er bei den Großen das Handwerk für einen guten Gastronomen. Der frühere Novelli-Mann und ausgebildete Sommelier Gerald Diemt verliebte sich bereits 2014 in die Wachauerstuben in Unterloiben, die bis zu dem Zeitpunkt als Radltreff bekannt war. Er krempelte alles um. Für ein einzigartiges Ambiente verstand er es, stimmungsvollen Altbestand und modernes Design zu kombinieren. Für frische Inspiration zu traditionellen Klassikern holte er 2018 Gerald Schragner mit Stationen bei Toni Mörwald und der Residenz Wachau in seine Küche. Daraus entstand ein lässiges Wirtshaus mit viel Patina. Eine Signatur, von der sich Geniesser von Nah und Fern sehr gerne verwöhnen lassen.