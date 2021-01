Veranstaltungstipps

Abgesehen davon, dass die aktuelle Adolf Loos-Ausstellung ins MAK Museum lädt oder die Andy Warhol-Schau ins Mumok, könnte man auch das neue Albertina Modern Museum am Karlsplatz 5 besuchen. Museenbesuche sind derzeit nur mit Maske erlaubt, manche wünschen eine Voranmeldung.

Ein Geheimtipp ist aber der Lagerabverkauf "Be a little analog" von Lomogaphy von alten und analogen Kameras in der Siebensterngasse 58 in Neubau. Der Sample-Sale endet erst am Samstag um 18 Uhr!