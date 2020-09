Vegetarisch gut in der Turnhalle

Kniebeugen, Strecksprünge und Liegestütz – das stand vor einigen Jahrzenten in der „Turnhalle“ noch am Programm. Denn wo sich heute ein vegetarisches und veganes Café befindet, war früher Raum für Sportunterricht von jüdischen Mädchen. Das Café Turnhalle ist direkt angeschlossen an das Brick-5 Gebäude, das vor dem 2. Weltkrieg ein jüdisches Kulturzentrum war. Heute finden dort Konzerte, Theatervorstellungen oder auch Ausstellungen statt.