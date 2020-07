Tiki macht den Unterschied. Der frische Geschmack von Hawaii

Schnell, individualisierbar und modern sind die drei Stichwörter, die das Konzept von Honu am besten beschreiben - frisch, gesund und köstlich das Resultat: die Tiki Bowl! Der Namensgeber "Honu" - die grüne Meeresschildkröte - ist das Symbol für Langlebigkeit, Glück und die ewige Verbindung zwischen Land und Meer. Bei Honu Tiki Bowls wird das Beste aus Land und Wasser in einer praktischen Bowl vereint.

Von Avocado bis Zoodles

Geschmäcker sind verschieden! Daher bietet das Honu Tiki Bowls neben ihren Signature Bowls auch Build Your Own Bowl an. Mit unzähligen Variationen kann sich jeder seine ganz persönliche Bowl nach seinen geschmacklichen Vorlieben zusammenstellen, natürlich auch vegane und vegetarische.