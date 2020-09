Stibitz dir deine Flade in der Fladerei

So simpel und doch so köstlich, genau das beschreibt die Fladen in der Fladerei. Die Basis des auf den ersten Blick recht einfach wirkenden Gericht bildet das hauseigene Sauerteigbrot, das jeden Tag frisch gefertigt wird. Für die saftige Grundlage sorgen Sauerrahm, Knoblauchtopfen oder Tomatensauce. Gefüllt werden die Fladen mit allerlei frischen Zutaten wie Gemüse, Schinken, Mozzarella, Guacamole, Speck oder was auch immer das Herz begehrt. Für alle Nachspeisenliebhaber gibt es die Fladen auch in süßer Variante mit Nutella und frischen Früchten wie zum Beispiel Banane oder Pfirsich.

Also egal ob deftig, süß, mit Fleisch oder vegetarisch - dem "Fladenhorizont" sind hier keine Grenzen gesetzt. Und falls Sie es eilig haben sollten, gibt es die Speisen auch als To-Go-Variante.