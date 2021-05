Spitzenweine im lässigen Leopold in Krems

Wein-Genießer aufgepasst!

Neue entdecken, Klassiker trinken und dabei in gemütlichem Ambiente den Alltag vergessen. Wenn Sie sich danach sehnen, sind Sie in der Weinbar Leopold in der Kremser Innenstadt genau richtig. Gleich hier unten mitspielen und mit etwas Glück ein Stück Urlaub geniessen. Viel Glück!