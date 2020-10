Shoppen und Genießen im "Salinas & O'Style"

In vielen Restaurants, Bars und Lokalen erfreuen sich die Gäste, neben gutem Essen und feinen Tropfen, an der Einrichtung oder Deko. Wem das öfters auch so geht, ist in der Salinas Delikatessen Bar, zu der der O'Style Concept Store dazu gehört, genau an der richtigen Adresse. Denn hier kann alles was gefällt auch direkt gekauft werden. Zu finden sind etwa Möbel und Dekorationselemente von den Marken Rivièra Maison, Riverdale oder Fancy Home Collection.

Seit Juli diesen Jahres ist die Bar in der Zahnradbahngasse 11, im 19. Wiener Gemeindebezirk, zu Hause. Zwischen den zahlreichen Heurigen, die in Döbling angesiedelt sind, gibt es mit dem Salinas nun besonders etwas für italienische und spanische Feinschmecker. Serviert werden je nach Wunsch Antipasti Platten, Tramezzini und andere kleine Snacks.