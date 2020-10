Schnitzler & Freud - ein Ort für alle Sinne

Wissen Sie, was Arthur Schnitzler und Sigmund Freud miteinander verbindet? Beide lebten um 1900 in Wien, galten als Genies und befassten sich mit allem, was die Sinne erweitert. Auch wenn sie befreundet waren, trafen sich die beiden jedoch nur selten. Wolfgang Hagn jun. und Florian Koller vermuten, dass der Grund gewesen sein könnte, dass den beiden einfach nur der richtige Ort zum Philosophieren und Genießen fehlte. Mit ihrem neuen Bistro-Shop „Schnitzler & Freud“, der seit 1. Oktober auf der Mariahilfer Straße geöffnet hat, wollen die beiden genau so einen Ort schaffen. Hier soll Wiener Gemütlichkeit auf ein genussvolles Miteinander treffen und vor allem soll es ein Ort sein, der Bewusstsein für Genuss, Nachhaltigkeit und die Herkunft der Dinge schafft.