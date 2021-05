Poldi Fitzka: Eine Gastwirtschaft mit besonderer Liebe zu Regionalität

Wiener Schnitzel, Rindsgulasch, ausgezogener Apfelstrudel – Nicht nur eine Hommage an Leopoldine Fitzka, die 1949 das elterliche Gasthaus in der Steiner Landstraße übernahm und sich damals als Frau an der Spitze eines Unternehmens selbst ein Denkmal baute. Sie setzte neue Maßstäbe in der traditionellen, regionalen Küche. Bis heute steht das Poldi Fitzka auf österreichischen Küche.

Das Poldi Fitzka lässt die Gasthaus-Legende nicht nur in ihrem Namen hochleben. Passend zum modernen Ambiente der Architektur, werden alle Gerichte mit viel Liebe zum Detail und Fingerspitzengefühl neu interpretiert. Regionalität und Saisonalität bleiben die Werte in der Auswahl und Zubereitung der Gerichte.