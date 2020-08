Pizza und Bier, das lob ich mir!

Hinter den Hefenbrüdern stehen Sascha Adzic und Christoph Wagner. Sie sind zwar nicht wirklich miteinander verwandt, teilen aber definitiv die Leidenschaft zu Pizza und Bier. In ihrem Lokal auf der oberen Mariahilfer Straße setzen sie mit löchrigen Betonwänden, Holzbänken und hohen schwarzen Fenstern auf den Industrial-Look. Dieser Stil mag vielleicht den einen oder anderen optisch an einen „Häf’n“ erinnern, damit hat der Name aber nichts zu tun. Viel mehr ist das Lokal nach jener Zutat benannt, die sowohl bei Bier als auch bei Pizza eine essentielle Rolle spielt: die Hefe. Diese sorgt nämlich im Pizzateig für die Umwandlung von Zucker zu Kohlendioxid und macht den Teig somit luftig. Im Bier ist sie dafür verantwortlich, dass Zucker zu Alkohol umgewandelt wird und verleiht dem Getränk – gemeinsam mit anderen Inhaltsstoffen wie etwa Hopfen – nach längerer Reifezeit viel Aroma.