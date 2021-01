Mein Wienerisch

Ob Sie es glauben oder nicht, aber in acht Tagen ist Weihnachten. Für die Wiener heißt das: "Es ist Zeit für die Ansapanier!" Und wissen Sie, um was es sich handelt? Nicht das Schnitzel wird paniert, sondern man selbst (quasi). Die Einserpanier ist sozusagen, das schönste Outfit im Schrank. Man wirft sich in "Schale", wie die Deutschen zu sagen pflegen. Wenn jemand in der "Ansapanier" kommt, dann ist er für den Wiener oft auch zu übertrieben schön angezogen. Und das sorgt wieder für Lacher! Aber Humor können wir derzeit alle gut brauchen, also schauen auch Sie sich schon mal für Ihre "Ansapanier" für die heilige Nacht um.

Welches ist Ihr Lieblingswort im Wiener Dialekt?

