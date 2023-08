Bernis Klimareport, ein Newsletter zu Fragen der Klimaerwärmung

Die Klimakrise ist leider längst Realität geworden. Die Treibhausgas-Emissionen steigen weltweit weiter an, statt wie bei der Klimakonferenz in Paris 2015 vereinbart, zu sinken. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, drohe der "massive Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen", warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und wir werden nicht müde, über Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise zu berichten, aus Österreich und dem Rest der Welt. Denn so fern die Klimaziele derzeit auch erscheinen, glauben wir dennoch an die Innovationskraft und den Willen der Menschheit, Lösungen zu finden.

