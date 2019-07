Information zur KURIER-Community

Warum kann ich die Community auf den Portalen des KURIER Medienhauses nicht nutzen?

Wenn Sie einen Adblocker aktiviert haben, können Sie die Anmeldung und die Registrierung für die Community des KURIER Medienhauses nicht nutzen, da Ihr Adblocker die Datenverarbeitung durch unseren Vertragspartner Piano Software Inc. auf unserer Website unterbindet. Die Daten, die sie uns bei der Registrierung in unserer KURIER-Community (kurier.at, futurezone.at, film.at, motor.at sowie schautv.at) mitgeteilt haben, werden in unserem Auftrag von der Piano Software Inc. verarbeitet. Weitere Information dazu finden Sie unter https://kurier.at/datenschutz.