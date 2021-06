Im Figl kommt beste Qualität aus der Küche. Und viel Leidenschaft

Regionalität liegt ja voll im Trend. Jedoch versteht es nicht jeder neue und klassische Geschmacksrichtungen so interessant zu kombinieren wie Quereinsteiger Matthias Strunz, der seine HTL-Lehren abbrach, um Gastronom zu werden. Wie im Bilderbuch kletterte der 31-Jährige die Qualitätsleiter in vielen Küchen hinauf, um sich kurz vor dem ersten Lockdown, Februar 2020, mit der Übernahme des bekannten Haubenlokals, der Gaststätte Figl, einen Traum zu erfüllen.

In der für Regionalität und Qualität bekannten Gastwirtschaft werden Koch-Traditionen und Freundlichkeit hoch gelebt. Dafür gab´s schon einige Falstaff-Gabeln und Gourmet-Hauben und stets Promis, Politiker und St. Pöltner-Gäste, die sich hier kulinarisch verwöhnen lassen. Eine wechselnde Speisekarte besticht mit saisonalen Gerichten, die das Ursprüngliche des Landes auf den Teller bringen - serviert in der urigen Stube oder im Gastgarten unter der alten Linde. Und wir wissen, wie sehr ein gemütliches Ambiente Genuss beeinflusst. In der Gaststätte Figl tut es das unwiderstehlich gut.