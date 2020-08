Essen im Zeichen der Sterne - das gibt's im KLYO

Eine der Besonderheiten im KLYO: Egal ob Getränke, Soßen oder sogar das Geschirr – hier wird alles direkt im Lokal, am eigenen Bauernhof in der Steiermark oder von Familienmitgliedern selbstgemacht. Was nicht selbst produziert werden kann, wird von regionalen Bauern zugekauft oder kommt erst gar nicht auf die Karte.