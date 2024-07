Editorial "Oberösterreich in fünf Minuten"

Für all unsere Leserinnen und Leser aus Oberösterreich - und für all jene, die wissen wollen, was in dieser Woche in Oberösterreich los war, gibt es ab sofort diesen Newsletter.

Viel Spaß beim Lesen.

Ein zehnjähriger Bub hat in den vergangenen Monaten die Stadt Pasching in Atem gehalten. Wir haben uns auf eine Spurensuche begeben, was der Bub bisher angestellt hat und warum das die Menschen in Pasching so betroffen hat. Aber wir haben auch auch damit auseinander gesetzt, wie ein Zehnjähriger das System an seine Grenzen bringen kann. Welche Ansätze hat die Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich, welche Peter Heidlmair, der Leiter des Hauses, in dem der Bub lebt. Und welche Chancen der Bub hat, dass er nicht spätestens mit 14, wenn er strafmündig ist, im Gefängnis landet.