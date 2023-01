Jetzt regiert der Wahlkampf

Gefühlt herrschte in Niederösterreich schon seit Wochen Wahlkampf. Aber mit dem heutigen Tag ist dieser jetzt auch offiziell eröffnet. Da begeht die ÖVP in St. Pölten ihren Auftakt, die Tage davor waren FPÖ und SPÖ an der Reihe gewesen. Die Ansagen und Attacken haben bereits gezeigt, dass die kommenden drei Wochen bis zum Wahltag am 29. Jänner kein politischer Spaziergang werden. Da die absolute Mehrheit der ÖVP diesmal aller Voraussicht nach fallen wird, möchten alle anderen Parteien von diesem Stimmenkuchen naschen. Der Ton ist dementsprechend rau, die Angriffe sind dementsprechend scharf.

Geht man nach den aktuellen Umfragen, dann gelingt das allerdings nur der FPÖ. Diese bewegt sich in der Zwischenzeit in Richtung 20 Prozent, was ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niederösterreich wäre. Die ÖVP hat sich zuletzt erholt und dürfte wieder über der 40-Prozent-Marke liegen. SPÖ, Grüne und Neos würden sich nur geringfügig verbessern.

Jetzt allerdings hat der Intensivwahlkampf begonnen, an dessen Ende sich noch einige Prozentpunkte verschieben könnten. Sicher ist, dass das Ergebnis auch bundespolitische Auswirkungen haben wird. Wenn die ÖVP zumindest in der Landesregierung die absolute Mehrheit behält und auch erneut die Landeshauptfrau stellt, dann bedeutet das für die Bundesregierung, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 ruhiger arbeiten kann - vor allem die ÖVP. Gelingt es nicht, ist Feuer am Dach. Aber auch bei den anderen Parteien, wenn die Wahlernte nicht eingefahren werden kann.

Es liegen jedenfalls spannende Tage vor uns.

