Wie die Mietpreise die Koalition spalten

Jetzt hatte man bereits den Glauben, dass die t├╝rkis-gr├╝ne Koalition in ihren letzten eineinhalb Jahren an einem Strick ziehen w├╝rde. Die Regierungsklausur im J├Ąnner war konstruktiv verlaufen, die Ma├čnahmen danach waren in trauter Einigkeit verk├╝ndet worden. Den Journalisten pr├Ąsentierte man sich, als ob immer alles harmonisch gewesen w├Ąre. Diese Woche hat der ├ľffentlichkeit allerdings ein anderes Bild vermittelt. Bei der Frage einer Bremse f├╝r die Mietpreise, die im April wegen der hohen Inflation stark ansteigen werden, war man sich zwar einig, dass da etwas passieren muss. Allerdings wurde der ├ľffentlichkeit dann der Eindruck vermittelt, als ob man in den vergangenen Wochen aneinander vorbeigeredet habe. W├Ąhrend die Gr├╝nen neben der Bremse f├╝r die Richtwertmieten auch die ├Âkologischen Investitionen in Geb├Ąude im Visier hatten, brachte die ├ľVP zus├Ątzlich noch einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer ins Spiel, falls es sich um den Erstkauf eines Grundst├╝cks handelt. ├ľVP-Wohnbausprecher Andreas Ottenschl├Ąger erkl├Ąrte das mit einer Unterst├╝tzung f├╝r junge Menschen, die sich ein Eigenheim schaffen wollen. Sein gr├╝nes Gegen├╝ber, Nina Tomaselli, sieht das als Geschenk f├╝r Penthouse-Besitzer.

Jetzt werden wohl wieder die beiden Klubobleute Sigrid Mauer (Gr├╝ne) und August W├Âginger (├ľVP) ausr├╝cken m├╝ssen, um das einzufangen. Wobei nur wenige Tage Zeit bleiben, um mit einer gemeinsamen L├Âsung die Preissteigerung im April noch abfangen zu k├Ânnen. Gelingt das nicht, sind beide Parteien besch├Ądigt - und der Elan aus der Regierungsklausur w├╝rde einen schweren D├Ąmpfer erhalten.

Was uns aus dieser Woche wohl auch noch in Erinnerung bleiben wird, das war die Rede von FP├ľ-Bundersparteiobmann Herbert Kickl beim Politischen Aschermittwoch im ober├Âsterreichischen Ried. Dass diese deftig werden wird, war angenommen worden. Dass Bundespr├Ąsident Alexander Van der Bellen aber unter der G├╝rtellinie attackiert wird, war ein starkes St├╝ck. Jetzt ermittelt der Verfasschungsschutz und man kann gespannt sein, ob das nicht nur eine Alibi-Aktion ist. Manche w├╝nschen sich, dass das zum Anlass genommen wird, um wieder intensiver ├╝ber den politischen Stil im Land zu diskutieren. Die verschiedensten Erhebungen zeigen, wie sehr sich die Menschen deswegen von der Politik abwenden. Wobei es nicht nur um Herbert Kickl geht. Dazu hat auch das teilweise unw├╝rdige Spiel beim Untersuchungsausschuss des Parlaments viel beigetragen.

Was noch zu den wichtigsten zehn innenpolitischen Themen dieser Woche gez├Ąhlt hat, finden Sie im Anhang dieses Newsletters. Ab sofort wird die Innenpolitik-Redaktion des KURIER jede Woche so eine Zusammenfassung liefern - verbunden mit einer pers├Ânlichen Einsch├Ątzung der politischen Entwicklungen. Wir hoffen, dass Sie Interesse daran finden.

