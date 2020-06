"Disinfection Collection": Signature Drinks am Naschmarkt

Im Ludwig Van Beethoven-Jahr schlendern wir durch Wien an einen besonderen Ort. Zu einer echten Wiener-Bar, dem LVDWIG. Sie ist im Boutique-Hotel in der Papagenogasse hinter dem Naschmarkt angesiedelt. Und sie ist alles andere als eine Hotelbar. Das Konzept bietet einen absoluten Kontrapunkt zur lauten Markt-Szenerie auf der Wienzeile. Hier ist es gediegen und elegant.

Im LVDWIG ist die Barkeeperin Isabella Lombardo die Protagonistin für die Bar-Dramaturgie. Die Gäste dürfen sich auf „geworfene Cocktails“ und einen großen Eisblock freuen, aus dem live das Eis für die Cocktails geschlagen wird. Auf der Cocktailkarte haben sich heimische Berühmtheiten verewigt. Der „M.H. Collins“ – wie ein Tom Collins, aber mit Gin und Riesling – erinnert an Michael Häupl. Der „Rock me Amadeus“ – Marzipan, Wodka, Ginger Beer – ist natürlich eine Hommage an Falco. Um nur zwei zu nennen.