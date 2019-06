Datenverarbeitung

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der registrierten Nutzer unserer Medienangebote mit Hilfe unseres Auftragsverarbeiters Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007 (“Piano”). Für den Fall, dass der Nutzer auch Produkte der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG (in Folge „ Mediaprint“) bezieht und/oder über ein Benutzerkonto bei der Mediaprint verfügt, kann die Verarbeitung auch gemeinsam mit der Mediaprint mit Hilfe des gemeinsamen Auftragsverarbeiters Piano erfolgen. Wenn Sie auch künftig das Angebot des KURIER Medienhauses und dessen konzernverbundener Unternehmen (insb. der Mediaprint) nutzen wollen, dann ersuchen wir Sie um Ihre Einwilligung zu dieser Verarbeitung (näheres dazu entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzrichtlinie).

Detaillierte Information finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie