Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzerklärung dient ausschließlich der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen Informationspflicht. Soweit im Folgenden darauf verwiesen wird, dass wir Datenverarbeitungen gestützt auf Ihre Einwilligung vornehmen, setzt dies natürlich voraus, dass sie uns diese Einwilligung wirksam erteilt haben, liegt keine Einwilligung vor, werden wir Datenverarbeitungen, die wir auf Einwilligung stützen, in Bezug auf ihre Person nicht vornehmen.

Hier informieren wir Sie ausführlich darüber,

wer wir sind und wie Sie mit uns in Kontakt treten können

auf welche Produkte sich diese Datenschutzerklärung bezieht

welche Kategorien personenbezogener Daten wir verarbeiten, aus welchen Quellen wir Daten beziehen, zu welchen Zwecken wir personenbezogene

Daten verarbeiten und auf welcher Rechtsgrundlage wir dies tun;

an wen wir personenbezogene Daten übermitteln

wie lange wir personenbezogene Daten speichern

welche Rechte Ihnen in Bezug auf die von uns verarbeiteten Daten betreffend Ihre Person zukommen

1. Verantwortlicher und Kontakt

Verantwortlicher für diese Datenschutzerklärung und für jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den unter Punkt 2. genannten Produkten ist die

Telekurier Online Medien GmbH & Co KG

Leopold-Ungar-Platz 1, A-1190 Wien

Sie erreichen uns wie folgt:

Telefon: +43 5 9030

Fax: +43 5 9030-22257

E-Mail: datenschutz@telekurier.at

2. Anwendungsbereich

Diese Datenschutzerklärung gilt für folgende Angebote:

2.1 für unsere digitalen Dienste

Wir sind Betreiber folgender digitaler Dienste, welche teils (wie angegeben) registrierungspflichtige Bereiche enthalten:

kurier.at

film.at

events.at

motor.at

2.2 für unsere E-Mail und Newsletter Services

Derzeit betreiben wir folgende E-Mail und Newsletter Services:

kurier.at - Newsletter

Breaking News

Daily Briefing

Brandstätters Weckruf

kurier.at um 17.00 Uhr

Gewinnspiele

Horoskop

Lifestyle

Film.at - Newsletter

Events.at - Newsletter

Aktuelle Events

Gewinnspiele

Motor.at - Newsletter

3. Datenkategorien und Zweck

3.1 Welche Daten wir NICHT verarbeiten

Wir verarbeiten keine sensiblen („besonderen“) Datenkategorien unserer Kunden und Dienstnutzer. Zu den von uns NICHT verarbeiteten sensiblen („besondere“) Datenkategorien zählen Daten aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Selbstverständlich verarbeiten wir auch keine Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten unserer Kunden und Nutzer.

3.2. Welche Daten wir verarbeiten und aus welchen Quellen wir diese beziehen

3.2.1 Datenerhebung bei Besuch der Website ohne Login

Grundsätzlich können die Onlineangebote (Websites) besucht werden, ohne Angaben zur Person des Nutzers zu machen.

In diesem Fall speichern wir lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen des Internet Service Providers, die Seite, von welcher der Nutzer die Websites besucht, die IP-Adresse (anonymisiert) oder Datum und Uhrzeit des Besuchs. Diese Daten werden ausschließlich anonymisiert zur Verbesserung des Angebotes ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf die Person des Nutzers.

3.2.2 Datenerhebung der Website mit Login

Die Inanspruchnahme gewisser Dienste auf dem Internet-Portal erfordert eine Registrierung des Nutzers; erst dann erlangt der Nutzer Zugang zu registrierungspflichtigen Bereichen des Internet-Portals. Personenbezogene Daten werden auch verarbeitet, wenn sich der Nutzer einen personalisierten oder interaktiven Dienst in Anspruch nimmt oder sich hierfür registrieren lässt, etwa um einen Newsletter zu bestellen oder an einem Gewinnspiel teilzunehmen. In diesem Fall werden diejenigen personenbezogenen Daten abgefragt, die für die jeweilige Dienstleistung/den jeweiligen Service erforderlich sind.

Die Registrierung erfolgt über ein online verfügbares Anmeldeformular. Der Nutzer hat für eine Registrierung Name, einen Nicknamen, eine E-Mail-Adresse und ein persönliches Passwort anzugeben. Angaben in seinem persönlichen Nutzerprofil erfolgen auf freiwilliger Basis.

Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass das zum Login-Namen gehörende Passwort keinem Dritten zugänglich ist. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seines Login-Namens in Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen werden.

Nach Durchlaufen des Anmeldeprozesses wird über E-Mail ein Registrierungslink geschickt. Mit der Bestätigung der Anmeldung durch Verfolgen des Links ist die Registrierung abgeschlossen und der Zugang freigeschalten. Damit kommt zwischen dem Betreiber und dem Nutzer ein Zugangs- und Nutzungsvertrag auf Basis der gegenständlichen Allgemeinen Nutzungsbedingungen zustande.

Der Nutzer versichert, dass die von ihm im Rahmen der Registrierung gemachten Angaben zu seiner Person wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren. Der Betreiber ist berechtigt, den Account des Nutzers samt allen gespeicherten Daten bei Zuwiderhandeln gegen die ANB ohne vorherige Verständigung des Nutzers zu sperren bzw. zu löschen.

An Dritte können die registrierten Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder behördlicher Anordnungen sowie bei offensichtlich überwiegendem rechtlichen Interesse (v.a. zu Zwecken effektiver Rechtsverfolgung oder -verteidigung) übermittelt werden

3.2.3 Datenverarbeitung im Konzern

Der Verlag ist Teil einer Unternehmensgruppe. Zur Erfüllung seiner umfangreichen Verpflichtungen bedient sich der Verlag in arbeitsteiliger Weise auch der konzernverbundenen Unternehmen. Daran hat der Verlag ein überwiegendes berechtigtes Interesse (Erwägungsgrund 48 der DSGVO).

3.2.4 Social Plug-Ins

Plugins von facebook.com von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (" Facebook"). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Wenn der Nutzer die Dienste nutzt, baut die Plattform eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an die Plattform übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass der Nutzer die Plattform aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch seinem Facebook- Konto zuordnen. Wenn der Nutzer mit den Plugins interagiert, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigen oder einen Kommentar abgibt, wird die entsprechende Information von seiner Plattform direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie seiner diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre kann der Nutzer den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen.

Sofern sich der Nutzer über seinen bestehenden facebook-Account registriert oder einloggt, übermittelt die Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, an Telekurier folgende Daten des Kunden: sein E-Mail- Adresse, Geburtsdatum, Name, Geschlecht, Bildnis, Facebook- User- Name, Facebook- ID, Spracheinstellungen, Zeitzone, Link zur facebook-Seite.

Plugin von Google+: +1 Schaltfläche, Dienstleistungen der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Damit soll es dem Nutzer leicht gemacht werden, Freunden einfach Empfehlungen zu geben. Bei einigen der Inhalte, denen der Nutzer "+1" gibt, sind in Anzeigen möglicherweise sein Name und sein Profilfoto sichtbar. Der Nutzer kann selbst einstellen, ob er das will. Der Nutzer kann auch auf dem +1- Tab in seinem Google+ Profil alle Seiten einsehen und verwalten, denen er +1 gegeben hat. Weitere Informationen erhält der Nutzer hier. Google+ verwendet sog. "Cookies". Im Übrigen gelten die obigen Ausführungen zu Punkt 9.4.2

Durch die Nutzung dieser Plattform erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Twitter: "Twitter Tweet This Button". Dieses Plug- in wird durch die Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, angeboten. Benutzt der Nutzer Twitter, so werden über die Funktion "Re- Tweet" die vom Nutzer besuchten Websites mit dem Twitter- Account des Nutzers verlinkt und damit dritten Nutzern bekannt gegeben. Weitere Informationen erhält der Nutzer unter https://twitter.com/privacy. Unter folgendem Link kann der Nutzer seine Datenschutzeinstellungen ändern: https://twitter.com/account/settings. Durch die Nutzung dieser Plattform erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Twitter in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

3.2.5 Verwendung von Cookies

Telekurier verwendet "Cookies", das sind Textdateien, die auf dem Gerät des Nutzers beim Besuch einer Online-Plattform gespeichert werden. Diese Cookies ermöglichen Telekurier, den Nutzer bei einem neuerlichen Besuch der Plattform wiederzuerkennen. Damit kann Telekurier dem Nutzungsverhalten entsprechende redaktionelle Inhalte oder auch relevantere Werbung anbieten. Mehr: https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie

Der Nutzer erklärt durch die Nutzung der Online-Plattformen des Telekurier ausdrücklich, in die Setzung von Cookies durch Telekurier einzuwilligen. Jeder Nutzer kann die Möglichkeit des Setzens von Cookies in seinen Browsereinstellungen einstellen.

3.2.6 Google

Plugins von Google von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") um das Nutzungsverhalten auf seinen Online-Plattformen zu analysieren ( Google Analytics) und Werbung anzuzeigen (Google Doubleclick, Adsense und AdWords).

Um Google Analytics datenschutzkonform einsetzen zu können, wurde zusätzliche Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil der IP-Adressen der Plattform löscht ("anonymize IP"). Die unter Einsatz der Cookies erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP Adresse wird bereits zuvor um die letzten drei Stellen gekürzt (anonymize IP), eine eindeutige Zuordnung der IP Adresse ist Google somit alleine aufgrund der übermittelten IP nicht möglich. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "US-Safe-Harbor"-Abkommens und ist beim "Safe-Harbor"- Programm des US- Handelsministeriums registriert. Google wird die durch die Cookies erzeugten Informationen benutzen, um die Nutzung der Plattform durch den Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Plattform und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Websites im Internet und verwenden dafür gespeicherte Cookies auf Grundlage vorheriger Besuche auf dieser Plattform. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die vom Browser des Nutzers übermittelte anonymisierte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Durch die Nutzung dieser Plattform erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser- Software und darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IP- Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt und installiert: https://tools.google.com. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz findet der Nutzer hier bzw. hier.

3.2.7 Österreichische Webanalyse (ÖWA)

Beim Besuch der Online-Plattformen von Telekurier werden auch Cookies von Drittanbietern gesetzt. So setzt Telekurier Cookies der Österreichischen Webanalyse, ZVR 935018357, Köllnerhofgasse 2/8, 1010 Wien, support@oewa.at, um den Nutzer als „Unique Client“ zu. Weiters setzt Telekurier Cookies der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (" Google") um das Nutzungsverhalten auf seinen online-Plattformen zu analysieren (Google Analytics) und Werbung anzuzeigen (Google Doubleclick, Adsense und AdWords). Mehr dazu nachstehend.

3.3 Zu welchem Zweck wir erhobene Daten verarbeiten

Gestaltung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung von online Informationscontent

Gestaltung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung von online Informationsangeboten über Filme und zum Kinoprogramm

Gestaltung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung von online Informationsangeboten über Events und Veranstaltungen

Veröffentlichung von Wort- und Bildanzeigen nach Kundenvorgabe

Verbreitung von eigener und fremder Werbung auf Websites

4. Übermittlungsempfänger

4.1 Übermittlung im Konzern

Der Nutzer ist zudem damit einverstanden, dass seine Daten an die konzernverbundene Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG für Werbe- und Marketingzwecke betreffend die Tageszeitung KURIER sowie produktbezogene (KURIER) Umfragen übermittelt werden können. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

4.2 Übermittlung an externe Verantwortliche

Zur eigenverantwortlichen Verarbeitung werden an Dritte gestützt auf das berechtigte Interesse, Werbung zu treiben, nur Kunden- und Interessentendateien weitergegeben, soweit dies nach § 151 Gewerbeordnung zulässig ist. Kunden- und Interessentendateien, welche in § 151 Gewerbeordnung nicht genannte Datenkategorien enthalten, insbesondere Telefonnummer und E- Mail-Adresse, werden ausschließlich mit Einwilligung der betroffenen Person weitergegeben.

5. Speicherdauer

Personenbezogene Daten, die bei der Registrierung oder im Zusammenhang mit einem unserer Services erfasst werden, werden bis auf Widerruf gespeichert.

6. Betroffenenrechte

Durch das Datenschutzrecht kommen Ihnen als von einer Datenverarbeitung betroffene Person folgende Rechte zu:

Auskunftsrecht: Auf Anforderung erteilen wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über den Umfang, die Herkunft und den/die Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck der Speicherung. Bitte verwenden Sie hierfür den verlinkten Antrag auf Auskunft. Bei exzessiven Auskunftsbegehren (öfter als 4 Mal pro Jahr) behalten wir uns die Verrechnung eines Aufwandersatzes vor.

Recht auf Berichtigung: Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität unrichtige oder unvollständige Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.

Löschung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie ein Recht auf Löschung, etwa im Zusammenhang mit einem Widerspruch oder wenn Daten unrechtmäßig erhoben wurden. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Löschung vorliegen (dem also keine gesetzlichen Pflichten oder überwiegenden Interessen entgegenstehen), werden wir die begehrte Löschung umgehend vornehmen.

Einschränkung: Sie können aus den Gründen, die einen Löschungsanspruch begründen, auch Einschränkung der Datenverarbeitung begehren – dann müssen die gespeicherten Daten gespeichert bleiben (zB zu Beweissicherungszwecken), dürfen aber nicht mehr anderwertig genutzt werden.

Widerspruch/Widerruf: Gegen Datenverarbeitung , die wir gestützt auf ein berechtigtes Interesse vornehmen, können Sie Widerspruch einlegen – soweit es um Datenverarbeitung für Direktwerbezwecke geht, wirkt dieses Widerspruchsrecht absolut. Abgegebene Einwilligungen können jederzeit schriftlich und kostenfrei widerrufen werden.

Datenübertragbarkeit: Wenn Sie die von Ihnen bekannt gegebenen Daten einem anderen Verantwortlichen übergeben wollen, werden wir diese in einem elektronisch übertragbaren Format bereitstellen.

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde: Wir weisen Sie weiters auf Ihr Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde hin: Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Gerne können Sie sich aber auch jederzeit direkt an uns wenden.

Nützen Sie zur Ausübung dieser Rechte bitte die Kontaktinformation unter Punkt 1.

7. Änderung dieser Datenschutzrichtlinie

Wir werden diese Datenschutzrichtlinie gegebenenfalls von Zeit zu Zeit überarbeiten. Die Verwendung Ihrer Daten unterliegt der jeweils aktuellen Version, die unter https://kurier.at/datenschutz abgerufen werden kann. Änderung dieser Datenschutzerklärung werden wir über https://kurier.at/datenschutz oder, im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen, per E-Mail an eine mit Ihrem Account verknüpfte E- Mail-Adresse bekanntgeben.

Gültig ab: März 2018