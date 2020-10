Auf 1,2,3 Cocktails in die Josef Bar

Wer glaubt, die Kunst am Cocktailmixen ist es lediglich sich die richtigen Zutaten zu merken, kann in der Josef Cocktailbar noch so einiges lernen. Denn in dieser Bar, die am Rande des bekannten Wiener Bar-Hotspots "Bermuda Dreieck" zu Hause ist, wird schnell klar, dass hier aus purer Leidenschaft gearbeitet und vor allem gemixt wird. Das Ambiente der Bar lässt sich als Mischung zwischen Barock und Designdetails der 80er-Jahre beschreiben. So sind an der Decke etwa ein großer Glasluster und vor der Theke goldene Barhocker zu finden. Das hört sich im ersten Moment vielleicht etwas überladen an, zaubert aber insgesamt ein sehr stimmiges Bild, das direkt zum Wohlfühlen einlädt.