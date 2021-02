Zivilcourage: Pensionistin bedankt sich bei hilfsbereitem WSC-Mitarbeiter

Am 4.2.2021 war Frau B. unterwegs vom Haus Alszeile, einem Pensionistenheim der Gemeinde Wien, in Richtung Apotheke Hernals. Dieser Tag war geprägt von starkem Wind, so dass es einem schwer gemacht wurde aufrecht zu gehen. So ging es auch der Pensionistin Frau B., sie musste sich an der Wand abstützen und abtasten, um ihren Weg fortsetzten zu können. Unterwegs traf sie zwar auf Passanten, die sie mitleidig belächelten, ihr aber nicht halfen.