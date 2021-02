Superhelden liefern Faschings-Festessen in die Wiener VinziWerke

In den Notschlafstellen VinziBett (17., Veronikasse 25) und VinziPort (10., Leebgasse 74) sowie der Dauerherberge VinziDorf (12., Boërgasse 1) in Wien wurde Faschingsstimmung mit köstlichen Faschingskrapfen, Kaffee, Obst, Getränken und festlicher Tischdekoration geschaffen. Die Initiative wurde von Alexander und Richard Angerer ins Leben gerufen, den Geschäftsführern der Firma TiPOS Kassensysteme. Zahlreiche Partnerbetriebe der Angerer Brüder kochen für die Gäste und Bewohner der Wiener VinziWerke, um Menschen in schweren Lebenssituationen einen schönen Abend zu bereiten. Das Wirtshaus "Zum Nepomuk", der Biergasthof Otto und das Lokal Centimeter sind stolze Partner der Aktion.

Mit Abstand schwirrten die Superhelden aus und bereiteten den Bewohnern der Notschlafstellen kontaktlos eine kulinarische Abwechslung. Die "Superhelden" wollten gerade in dieser herausfordernden Zeit ein Zeichen setzten.