Warum Brasiliens Kultur mehr ist als nur Karneval und Samba

Kulinarik der Extraklasse

Wer Kultur sagt, muss Kulinarik sagen: Brasilien hat hinsichtlich Essen und Getränke so einiges zu bieten. So ist Brasilien nicht nur der größte Kaffeeproduzent der Erde, sondern auch ein Land, in dem Fruchtgetränke eine lange Tradition haben. An jedem Straßenstand in Rio gibt es exotische Früchte zu kosten, von denen die meisten Europäer noch nie gehört haben – wie zum Beispiel „caju“ oder „camu-camu“! Das Nationalgericht Brasiliens ist „Feijoada“ und das Nationalgetränk Caipirinha; beides hat seine Wurzeln im ländlichen Portugal. Interessant: In Brasilien werden außerdem an die 1,5 Millionen Pizzen täglich verspeist – davon 800.000 alleine in Sao Paolo.