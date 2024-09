Theater Scala: Herrreinspaziert! – Die Spielzeit 2024/25 steht vorher Tür!

Das Theater Scala ist seit 1995 Teil des Theaters zum Fürchten, des größten unabhängigen Theaterkonglomerats Österreichs. 1987 von Bruno Max gegründet, bieten die TzF-Theater jährlich an bis zu fünf Spielstätten rund zehn Eigenproduktionen von der Klassik bis zur Moderne. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Werken der angelsächsischen und elisabethanischen Literatur, rund ein Drittel sind Ur- und Erstaufführungen.

In der Saison 2024/25 bietet die Scala erneut ein breitgefächertes Programm. Eröffnet wird die Spielzeit am 28. September mit „Burke & Hare – Eine Ballade von Angebot und Nachfrage“ (Text & Inszenierung: Bruno Max), einer schwarzen Komödie nach der wahren, bizarren Geschichte der beiden Anatomieleichen-Beschaffer und Biedermeiermörder. – „Es gibt schon noch genug Leichen in Edinburgh, manche sind einfach noch nicht tot …“

Spielplan: