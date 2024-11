Als ein von KünstlerInnen geführtes internationales Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst ist die Secession ein offener Ort für die Präsentation neuer künstlerischer Ideen und die Auseinandersetzung mit drängenden Fragen der Zeit.

Im Sinne ihres an der Fassade angebrachten Mottos „Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit“ realisiert die Secession ein international ausgerichtetes Programm, das in Einzel- und Themenausstellungen aktuelle künstlerische Ausdrucksformen aufgreift. Es ist ein Sensorium für die ästhetischen, kunst-, kultur- und gesellschaftskritischen Diskurse, die unsere Zeit prägen, und die politische Bedeutung, die ihnen zukommt. Die Secession ist ein wichtiges Forum für junge Kunst mit einer Bereitschaft zum Experiment. Ihr Konzept umfasst aber auch markante, bereits etablierte Positionen. Texte, Kataloge, Symposien und Vorträge erweitern, dokumentieren und vermitteln die Aktivitäten des Hauses.

Die Ausstellung Forms of the Shadow wird von einer Publikation mit Texten von Sunjung Kim und Jeyun Moon, Su-Mi Kang und Ingo Niermann begleitet. Die Publikation, die sowohl als Ausstellungsführer als auch als eigenständiges Handbuch fungiert, bietet weitere Einblicke und Einstiegsmöglichkeiten in die vielfältigen Praktiken der in der Ausstellung gezeigten Künstler*innen.

Das Buch The Secession Talks. Exhibitions in Conversation versammelt die Künstler*innengespräche zu den Ausstellungen, die von 2011 bis 2022 in der Wiener Secession stattfanden. Über die Bedeutung als Archiv hinausgehend, ist eine hochaktuelle Plattform des Wissens, der Ideen, der Kunst- und Weltentwürfe entstanden. Diese Gespräche verlaufen immer improvisiert und spontan, die Gesprächspartner*innen führen und verführen einander, Gedanken zu formulieren, wagemutig, spielerisch, ernsthaft, überzeugend, aber für niemanden vorhersehbar – beste Voraussetzungen für neue Ideenverknüpfungen, neue Kontexte. Überraschende Einsichten in die Entstehungsprozesse eines Werks oder einer Ausstellung, in ästhetische Entscheidungen, biografische und politische Zusammenhänge.